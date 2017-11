¿Captó el fantasma de un "nene diabólico" que lo persigue hasta en sus sueños?

Un neoyorquino compartió la terrorífica imagen en Twitter del espíritu del nene que lo acosa en su departamento desde hace años, y que hasta incluso lo acecha en sus sueños.

Adam Ellis, que vive en Nueva York, Estados Unidos, se hizo conocido a mitad de este año luego de compartir un video en Twitter donde se ve una silla moviéndose sola en su departamento y a sus gatos en un extraño comportamiento, como si intentaran atrapar a un ser invisible.

It's better to just watch the video, since the nannycam records everything now. pic.twitter.com/J7PpFviJmU