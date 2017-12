Se desliza por la escalera mecánica del metro y su doloroso golpe se hace viral

Un video viral protagaonizado por un joven británico vestido con ropa de fútbol que se desliza accidentadamente por la rampa de las escaleras mecánicas de una estación del metro de Londres se ha vuelto viral.

Al momento de redactar esta noticia, el video alcanzaba los 11 millones de reproducciones en Twitter y cientos de miles de ‘likes’ y retuits, apenas un día después de su publicación en la Red.

El protagonista del video se llama Freddie Andrews, de 22 años de edad. En las imágenes se ve cómo Andrews salta entre las dos escaleras mecánicas y empieza a alcanzar una gran velocidad en su bajada, pero impacta con sus partes privadas contra un botón de parada de emergencia que hay en medio de la rampa.

Sin embargo, esto no detiene su fulminante trayectoria, y el joven sigue descendiendo velozmente hasta chocar con su trasero contra una señal metálica que le hace saltar por los aires y caer sobre la escalera de subida cerca de otro pasajero.

La escena tuvo lugar este miércoles en la céntrica estación de metro de London Bridge y fue grabada por uno de los amigos de Andrews. (Fuente: RT en español)

