Instagram viral: Kendall Jenner hizo que se agotara un singular tipo de bolso tras lucirlo en una imagen

Kendall Jenner es reconocida como icono de la moda. Por ese motivo, ella es tomada como ejemplo por miles de jóvenes al momento de escoger prendas para armar su guardarropa. Muchas de estas seguidoras se fijan en la cuenta de Instagram de la famosa en mención ya que por ahí sube fotos y videos luciendo artículos que poco después se encuentran agotados en las tiendas.

Uno de los últimos accesorios que se volvió material de comentarios en las redes sociales fue un pequeño bolso que llevó Kendall Jenner en el tobillo. La musa, quien tendría una relación con el basquetbolista Ben Simmons, compartió una foto con esta cartera en Instagram Stories.

“Solo puede cargar felicidad”, escribió Kendall Jenner en la imagen que pronto se convirtió en viral. No pocos se preguntaron qué es lo que podría entrar ahí.

Lo más probable es que dicho bolso solo tenga espacio para las tarjetas de crédito y un labial. Muchos sostienen que la cartera que Kendall Jenner hizo viral en Instagram es más un adorno que un accesorio de utilidad.

