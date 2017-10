Sexy enfermera y diosa fitness que 'paralizó' los corazones de los usuarios

Lauren Drain es una mujer fitness que ha logrado juntar más de 3.5 millones de seguidores en Instagram. Durante 10 años se ha dedicado a trabajar como enfermera especializada en emergencias cardíacas.

En Instagram comparte tips sobre cómo ejercitarse y ponerse en forma. Además es una escritora reconocida, es autora del bestseller Banished: Surviving my years in the Westboro Baptist Church.

En entrevista con el Daily Star, la tonificada enfermera explicó que ella no tenía intención de convertirse en estrella de Instagram hasta que empezó a inspirar a sus seguidores con sus consejos sobre fitness.

