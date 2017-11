Sexy boricua es modelo fitness y tiene una edad que no podrás creer

VIRAL | Instagram. Aunque usted no lo crea, “Ana Delia Iturrondo”:https://www.instagram.com/anadeliafitness/ tiene 38 años de edad. La sexy modelo fitness está mejor que muchas de 20 años, ella es muestra de lo que una dieta saludable y ejercicio pueden hacer.

Iturrondo tiene un cuerpo élite y ha sido portada de Muscle and Fitness Hers. Cuando no está en el gimnasio, está escalando o haciendo rapel y escalada en roca.

La modelo fitness tiene una cuenta de Instagram con más de medio millón de seguidores.

Es oriunda de Puerto Rico pero se mudó a Florida para seguir su carrera como modelo, pero a las pocas semanas recibió una noticia: su hermano se había accidentado en su moto. Entonces tuvo que regresar a casa y su vida no fue la misma.

“Recuerdo haber estado llorando en mi cama cuando vi un comercial de unas chicas fitness en la televisión. Apunté a la televisión y recordé que el entrenar me hacía sentir muy bien. Quería algo de confianza de vuelta y dejar de sentir pena por mí”, explicó la mujer.

Entonces volvió al gimnasio y quedó enganchada, como los seguidores a su cuenta de Instagram.