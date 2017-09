Perdió 70 mil seguidores de golpe por una insólita razón ¿cuál fue?

Sophie Gray decidió un día que iba a realizar un cambio importante en el contenido que compartía en sus redes sociales. Así, la modelo de fitness prometió que no iba a publicar más imágenes, entre otras, en las que aparecía en bikini. Casi 70.000 personas le dejaron de seguir en Instagram por esa decisión.

Con 430.000 seguidores en Instagram, Sophie tomó una decisión importante en su vida. Iba a cambiar el tipo de fotos que subía a la red social porque “todo lo que hacía giraba en torno a esas fotos”. Pero esa determinación le costó perder 70.000 seguidores, tal y como indica Mirror.

A pesar de ese descenso, la que era estrella del fitness en Instagram ha asegurado que no es algo que le importe, incluso se siente mucho más feliz. Además, ha indicado que no ha cambiado totalmente su estilo de vida, ya que este sigue siendo saludable. Simplemente ahora no tiene un régimen de ejercicios y de comidas tan estricto.

“Siempre me preocupaba por mi imagen corporal, porque mi ‘valor’ en la Red dependía de ello”, ha explicado Sophie, quien también ha comentado que “estuve detrás de la cuenta durante tres años, vi que había un tipo de fotos que funcionaban mejor, que era lo que la gente quería ver: más delgada, más definida y perfecta”.

Pero la decisión la tomó cuando comenzó a sufrir ansiedad y ataques de pánico. Ahora, ella usa su cuenta en la red social para promover su aptitud y para explicar sus luchas. Y esto parece que funciona, por su cuenta de Instagram está ganando seguidores y ya supera los 384.000 seguidores en Instagram.