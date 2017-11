Instagram: coreanos y coreanas, antes y después de una cirugía plástica

Let Me In fue un show surcoreano que aún hoy perdura en Instagram y otras redes sociales por las imágenes que dejó del antes y el después de una cirugía plástica total.

Bastante visto pero al mismo tiempo criticado, Let Me In fue estrenado en diciembre de 2011 por el canal de cable Story On, de CJ Entertainment, y se extendió durante cinco temporadas bajo una premisa bastante efectiva de cara al público local: ‘embellecer’ a los concursantes.

Tal como puede verse en Instagram y en videos publicados en YouTube, Let Me In convocaba a hombres y mujeres que en el contexto del show, defendían su oportunidad de acceder a una cirugía plástica radical completamente gratis. ¿Qué debían hacer para ganar? Sus historias debían ser lo suficientemente dramática como para convencer al jurado, compuesto por especialistas del sector.

Si bien el programa sobrevivió hasta 2015, siempre fue acompañado por la polémica, acusado de discriminador, superficial y cuestionado por tratarse de una hora de publicidad libre para los cirujanos plásticos. En Corea del Sur están prohibidos los spots televisivos dedicados a este tipo de operaciones, pero la ley no dice nada sobre los programas de televisión que hablan de este sector.

En la galería que acompaña a esta nota, que puedes arriba, son retratados los casos de algunos de los concursantes de Let Me In que apostaron por un cambio de imagen para cambiar sus vidas. La pregunta entonces es, ¿lo lograron?

Let Me In ya desapareció, pero lo que hizo en pocos años sigue siendo viral en Instagram, YouTube y demás redes sociales.