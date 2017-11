Instagram: Emma Watson y las fotos que te harán dudar sobre si es ella o no

Kari Lewis de Indianápolis, es la ‘doppelganger’ de la bellísima actriz. Si pensabas que no podía haber nadie como Emma, te equivocaste. Estas fotos de Instagram demuestran lo contrario. Te invitamos a ver la galería de fotos. Sigue leyendo.

Algunos dobles de famosos inician sus ‘carreras’ y ganan buenas cantidades de dinero haciendo presentaciones como imitadores de las celebridades. Otros son más discretos y de vez en cuando se toman alguna foto con un fan (del artista real) en la calle. Sigue leyendo la historia de Instagram.

Esta mujer es madre de una pequeña, y claro, tal vez no sea una réplica exacta, pero si las ves por la calle seguramente te sorprenderás y creerás por un instante que es la actriz. ¿Hermione en la vida real? ¿Qué opinas?

En una entrevista, Kari comentó: ‘No sabía quién era Emma Watson cuando me vieron por primera vez en una oficina postal y un par de chicas me dijeron que parecía a ‘Hermione Granger’. No tenía idea de quién era ella, ni tampoco había oído ese nombre, entonces cuando salió la primera película de Harry Potter. Así que mi mamá y yo tuvimos que buscarla y averiguar quién era’. ¿Te gustó la nota de Instagram? Si te interesó…

¿Deseas tener más noticias de redes sociales? Entra aquí

TODO SOBRE INSTAGRAM

Instagram es una aplicación que actúa como red social ya que permite a sus usuarios subir cualquier tipo de fotos y videos, con la opción de aplicar diversos efectos fotográficos, como por ejemplo, filtros, marcos, similitudes térmicas, colores retro, o vintage, para compartirlas no sólo en Instagram, sino en Facebook, Twitter, Tumblr y Flickr. Sigue leyendo.

PARAQUÉSIRVEINSTAGRAM:

Instagram está innovando dado el auge de las tecnologías de Internet y el uso del Marketing Digital según indica comScore en sus últimos estudios publicados online.

Las innovaciones de Instagram están fundamentadas en que da una forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16:9 y 4:3 que actualmente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles; además, permite grabar videos aplicando el zoom, y publicarlos con máximo 1 minuto duración.

Instagram sirve para subir nuestras fotos a internet y te permite elegir entre tener tu cuenta pública, tenerla privada sólo para tus seguidores, o enviar la foto por mensaje directo a una o varias personas en concreto; además, ofrece un apartado llamado Instagram Stories cuya duración está limitada a un día, y que te permite publicar fotos y videos cortos, a los cuales se pueden aplicar filtros, textos y emoticones. ¿Qué te parece? ¿Te interesó? Déjanos tu comentario y compártelo con todos tus amigos.