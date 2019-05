Serpiente muerde la cara de un hombre y todo queda grabado en video

Un gran susto se llevó un hombre cuando llegaba de visita a la casa de un amigo. Una serpiente le dio la bienvenida con una fuerte mordida en el rostro. El video de la escena fue subido a la plataforma YouTube.

El incidente sucedió el domingo pasado en Rodney Copeland, dentro del estado estadounidense de Oklahoma. Jerel Heywood llegó a la puerta del inmueble con el objetivo de saludar un amigo, a quien hacía tiempo no veía.

Cuando el hombre abrió la malla de acceso a la vivienda, una serpiente salió a su encuentro y cuando él se encontraba distraído, lo atacó con ferocidad, dándole una impactante mordida en el área cercana a los ojos.

Copeland no pudo evitar dar fuertes alaridos de dolor, mediante los cuales pidió ayuda a su compañero. “Acabo de ser mordido por una serpiente en tu buzón”, dijo asustado el protagonista del video de YouTube.

Un grupo de vecinos salió de sus casas debido al escándalo y mataron al reptil propinándole un ‘martillazo’ en la cabeza.

Afortunadamente el hombre no sufrió daños posteriores debido a que el animal no pertenecía a una especie venenosa y aunque no se sabe el motivo exacto por la que la serpiente se encontraba en el lugar; algunos usuarios de YouTube han precisado que pocas horas atrás se habían presentado intensas lluvias, lo que explicaría el hecho.