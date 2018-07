Abuelito quiso grabar pedida de matrimonio pero acabó grabándose a sí mismo

Quiso inmortalizar un recuerdo para lo único que guardó para la posteridad fue su feliz reacción. Un anciano se convirtió en protagonista de un video viral de YouTube al grabarse a sí mismo en vez del pedido de matrimonio de unos jóvenes enamorados.

John Hart, un exfotógrafo de la Armada de los Estados Unidos, viajó con su nieto, Jamie Hart, y la novia de este último al parque para senderismo Sandia Peak Tram en Albuquerque, Nuevo México, cuando conocieron a otra pareja proveniente de California.

No pasó mucho para que todos se hicieran amigos y ya entrados en confianza, el adulto mayor dijo en tono de broma que esta visita era una “gran oportunidad” para que el joven le pidiera a su pareja que se casara con él.

Grande sería la sorpresa para el abuelo al descubrir que realmente ese era el plan original que tenía el novio, quien iba a esperar hasta llegar a lo más alto de la montaña para pedirle la mano a su enamorada. Sigue leyendo esta nota de YouTube.

“Al llegar a la cima, el sujeto distrajo a su novia y entonces fue cuando me vio, me hizo una seña y me pidió que le ayudara a tomar una foto”, dijo Jamie Hart, pero este se le ocurrió que sería una buena idea que su abuelo sea el que captara el momento.

Sin embargo, el anciano no se percató que, en vez de grabar a la pareja, se grabó a sí mismo siendo testigo de este importante momento. “Dale ese anillo y dale la sonrisa más grande”, se le oye decir a John Hart a uno de los futuros esposos.

Hasta ese momento, nadie había notado que el abuelito se estaba grabando a sí mismo cuando su nieto le pide que le devuelva la cámara y se percata de su alegre error. El video del hecho es tendencia en YouTube y acumula miles de reproducciones.