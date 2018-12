Usuarios asustados por extraña iluminación y aseguraron que Godzilla apareció en USA

YouTube Viral. Los residentes de Queens, Nueva York tuvieron algo de emoción y/o miedo la noche anterior, cuando un explosivo transformador de potencia iluminó el cielo nocturno con una luz azul vibrante.

Era el tipo de pantalla luminiscente con la que los espectadores están muy familiarizados, ya que han visto efectos similares en casi todos los ataques de películas extraterrestres o monstruos en la ciudad.

Así que, naturalmente, con el brillante fenómeno de este transformador de energía, los lugareños comenzaron a enloquecer. Instantáneamente creyeron que la ciudad estaba siendo atacada por uno de los monstruos de películas más icónicos de todos: Godzilla.

Con tantas películas para elegir (Godzilla, Día de la Independencia, Cloverfield, Avengers: Infinity War), tratar de identificar quién o qué estaba atacando a Nueva York fue el primer desafío.

Godzilla tiene una película que se estrenará el próximo año (Godzilla: King of Monsters), por lo que algunos fanáticos pensaron que esto debía ser parte del marketing.

¡No le tomó mucho tiempo a Godzilla convertirse en el rey indiscutible de los memes sobre esta explosión.

Otros usuarios:

Was it



a) War of the Worlds

b) Independence Day

c) Godzilla

d) Cloverfield

e) Sharknado 2#Astoriapic.twitter.com/mmldMhS6FX — Peter Leung (@BaronVonClutch) 28 de diciembre de 2018

Sobre el marketing:

the marketing for godzilla 2 is preeeeetty sweet so far. #Astoriapic.twitter.com/iFAZwfYQHx — Horatio McMexican (@memothegreatest) 28 de diciembre de 2018

Clip: