Enorme cucaracha se roba la atención e interrumpe el discurso de un presidente

Una enorme cucaracha se volvió el protagonista de un discurso presidencial en Filipinas. El video del momento fue compartido por miles de usuarios a través de la plataforma social Twitter.

Rodrigo Duterte, de 74 años y presidente del país asiático, se encontraba dirigiendo unas palabras hacia cientos de postulantes al senado que se habían dado cita en el lugar.

Mientras se encontraba dando el discurso, el insecto se hizo presente en la escena y recorrió el brazo del mandatario hasta llegar a su hombro, donde se situó. El mandatario ni se dio cuenta del hecho.

Como se ve en las imágenes de Twitter, una joven asistente del presidente se acercó rápidamente hacia él e intentó avisarle, por lo que la cucaracha continuó descendiendo y finalmente cayó al piso, no sin antes robarse la atención de los presentes.

Duterte incluso bromeó sobre el incidente. “Es una cucaracha liberal, eso es seguro”, dijo el líder filipino haciendo referencia a los principales opositores de se gobierno.

Philippine President Rodrigo Duterte seemed unfazed when a finger-sized cockroach scrambled onto his shoulder as he spoke at a campaign rally. More here: https://t.co/VlguZPA4ibpic.twitter.com/J4Rz7FKLoq