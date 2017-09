El ‘reglamento’ de un padre para salir con sus hijas causa sensación en Facebook

Gran furor causó en Facebook un post publicado a inicios de septiembre por un preocupado padre estadounidense que, para sorpresa de sus miles de seguidores, creó un original ‘reglamento’ para todos aquellos jóvenes que desean salir con sus hijas, ya sea en plan de amigos o con la intención de enamorarlas.

El post compartido por Jeff Warren Welch lleva por título Normas para salir con mis hijas, y aunque dista mucho de ser realmente una ley que debe ser cumplida a rajatabla por los interesados, fue lo suficientemente interesante para convertirse en viral en las redes sociales.

Warren Welch, que presume de no haber “criado princesas”, asegura en su publicación que no educó a sus hijas “para que sean el tipo de mujeres que necesitan que sus padres actúen como ‘malotes’ posesivos y aterradores para que sean tratadas con respeto”.

“Las respetarás, y si no lo haces, te prometo que no necesitarán de mi ayuda para ponerte en tu sitio. Buena suerte, calabaza”, sentencia el autor del escrito, cuyo texto tiene más de 8.000 ‘me gusta’, más de 1.000 comentarios y ha sido compartido en más de 42.000 oportunidades.

El texto completo del post de Facebook dice lo siguiente:

“Tendrás que preguntarles a ellas cuáles son sus normas. No educo a mis pequeñas para que sean el tipo de mujeres que necesitan que sus padres actúen como ‘malotes’ posesivos y aterradores para que sean tratadas con respeto. Las respetarás, y si no lo haces, te prometo que no necesitarán mi ayuda para ponerte en tu sitio. Buena suerte, calabaza”.

Aunque la mayoría de usuarios de Facebook felicitó a Warren Welch por su valentía al escribir el texto, otros lo cuestionaron por, supuestamente, “hablar en nombre de sus hijas”. Al respecto, el escritor indicó lo siguiente en su red social:

“La respuesta a mis reglas para salir con mis hijas ha sido abrumadoramente positiva, lo que realmente me da esperanza para el futuro del mundo en el que viven mis hijas. El único retroceso ha llegado de un número de ‘machos’ que no se dan cuenta de que estamos en 2017 y no en 1917”, observó el escritor.