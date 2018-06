Joven caminó con toga y birrete por la calle, la razón inspiró a miles

La vida de Corey Patrick cambió tan rápido que ni él cree que haya obtenido el regalo de su vida. Resulta que el joven estudiante de secundaria se levantaba a las 4 de la madrugada por un propósito; él caminaba 90 minutos hasta el transporte que lo llevaría a la escuela. Su historia de Facebook se compartió gracias a un testigo.

El día de su graduación, Corey fue visto por los transeúntes caminando por la calle vestido con toga y birrete. A toda velocidad el muchacho llegó a su ceremonia, pero antes un curioso le tomó una foto para poder compartir su experiencia.

Rápidamente en Facebook, la publicación no tardó en compartirse y después se supo que su familia no contaba con los recursos. Entonces, esta historia llegó hasta la radio local y fue ahí donde una personalidad le regaló un carro para que el joven no pase por más problemas.

Esta historia de superación es digna de compartirla. Sucedió hace unos días y ya tiene miles de reacciones en Facebook. “Estoy muy orgullosa de este jovencito”, expresó la persona que decidió colocar una foto en su cuenta.

El post fue compartido por más de 43 mil personas en sus redes sociales y 75 mil decidieron dejar una reacción en esta foto de Facebook que ya dio la vuelta al mundo. “Dios está con él”, añadió una mujer en la caja de comentarios.