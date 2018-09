Regresan de luna de miel en México y hallan su casa envuelta en plástico

Jenny y Jonathan Minger regresaron a su hogar en la localidad de Alsager, en Inglaterra, después de pasar su luna de miel en las playas de Cancún, México. Y todo hubiera ido bien a no ser porque la pareja, cansados tras un vuelo de varias horas, apenas reconocieron su casa cuando la vieron, ya que toda ella estaba envuelta en plástico rosa. La historia se hizo viral en Facebook.

Los responsables de la ‘redecoración’ eran cuatro amigos de la pareja que, a modo de broma tras el matrimonio, quisieron sorprender a Jenny y Jonathan. Según se conoció en el post que se hizo viral a través de la red social Facebook, la pareja tuvo que cortar el envoltorio con un cuchillo para poder entrar a su casa.

Jenny no podía creer lo que vio al llegar a su hogar tras un exhausto viaje. Según el post en Facebook, la mujer, de 25 años, que trabaja en el Hospital de la Universidad Royal Stoke de Inglaterra, señaló: “Nos sorprendió, fue una gran sorpresa. No lo esperábamos en absoluto. Nos mudamos hace solo tres meses (…) ¿No podrían haber elegido un mejor color para envolverlo?”.

