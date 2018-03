Viajaba en avión con ropa mojada y lo que hizo para secarla sorprendió a todos

El video viral de Facebook que verás a continuación muestra algo que muy extrañamente sucede mientras viajas en un avión.

Y es que a pesar de estar en un ambiente que busca relajar a un gran número de personas, una mujer demostró el poco respeto que ella tenía por los demás. La grabación se hizo viral en Facebook en cuestión de horas.

Según parece, la protagonista del video de Facebook no tuvo tiempo de secar su ropa antes de viajar, por lo que se vio obligada a llevarla mojada.

Ella aprovechó una de las funcionalidades del avión para olvidarse de este problema, por lo que decidió utilizar el aire acondicionado de su asiento para secar su prenda.

La grabación subida a Facebook demuestra como el accionar de esta mujer dejó atónitos a los demás pasajeros, quienes solo tuvieron que observar el muy incómodo momento.

El video ha sido visto más de 200 000 veces y ha recibido más de 2500 reacciones en Facebook. Comentarios de usuarios indignados como “un humano decente no haría esto” o “esto no debería permitirse en ningún país” no se hicieron esperar.

A continuación, el increíble video viral de Facebook: