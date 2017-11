La vendedora de tacos que enamora a México con su bella sonrisa y esbelta figura

Viral. En una transitada avenida de Zinacantepec, en el Estado de México, se encuentra el puesto de comidas de una joven que ha captado la atención de los residentes de ese municipio. Su nombre es Nora Aranda y todos los días sale a trabajar temprano para ganarse el sustento diario. Sus bellos ojos verdes y su delineada figura le han valido para ser considerada como la vendedora de tacos más guapa de todo México. Sus fotos en Facebook así lo demuestran.

Nora tiene 30 años y es licenciada en Administración de Empresas. Todos los días sale a trabajar en su puesto de tacos y otras comidas para ganar algo de dinero y poder mantener a su familia. La joven se siente muy orgullosa de lo que es y de lo que hace. Ella considera que es mejor vender comida en la vía pública a no hacer nada y lamentarse por la falta de oportunidades en su país.

Muchas personas en Zinacantepec ya conocen a Nora y no son pocas las que consumen los productos que ella con mucho esmero prepara para satisfacer a sus clientes.

“Realmente comencé a vender comida cuando mi papá falleció, para ayudar a mi mamá y al mismo tiempo para solventar mi carrera”, dice la joven al programa Al rojo vivo de Telemundo.

Si bien se siente contenta por cómo le va en su trabajo, a Nora le preocupa y disgusta sobremanera el comportamiento de ciertas personas que, sin ningún reparo, le ofenden y le hieren en su dignidad de mujer, al faltarle el respeto con frases y expresiones subidas de tono.

“Me han asaltado, es difícil (trabajar en la calle) en cuestión de que te acosan, y no me refiero a que te digan qué bonita estás o que estás guapa, me refiero a las personas que están enfermas como ciclistas que te agarran las pompas (nalgas)”, indica Nora.

A pesar de las adversidades, la joven vendedora nacida en Michoacán sigue adelante y no se deja vencer por las circunstancias negativas que, a veces, encuentra a su paso. Nora, como toda joven, es fanática del Facebook y cada vez que tiene tiempo le gusta compartir sus fotos.

