La desenmascaran como una "interesada", pero ella hizo algo sorprendente

Viral | En Facebook existen cientos de videos de cámaras escondidas que ponen al descubierto a “mujeres interesadas” que rechazan una cita con un humilde trabajador, pero luego aceptan al darse cuenta de que tiene dinero.

En este caso, se utiliza la misma fórmula. Un humilde vendedor de tacos se acerca a una sexy clienta para entregarle la comida solicitada, pero aprovecha también para hablar con ella y concertar una cita. Hasta este momento este video de Facebook es similar a muchos otros publicados en esta red social.

La respuesta de la exuberante mujer es letal, no solo dice que no acepta la cita, sino también, ante la insistencia del vendedor de tacos, asegura que no le gustan los hombres y agrega estas frases: “no me gustan los hombres, no tienes nada, trabajas en un estucho de tacos, estás pobre”.

Luego la menospreció al vendedor de tacos, imaginando que irían a una cita en el food truck. Sin embargo, cuando el joven deja el delantal de vendedor y abre la puerta de un lujoso auto, la sexy mujer cambió de actitud: “ahora sí podemos dar una vuelta”.

“Pensé que te movías en eso [food truck]”, dijo la mujer. A pesar de que el youtuber le dijo que no le importaban las mujeres interesadas, la jovencita insistió y hasta se colocó al frente del auto para que este no se vaya, algo nunca visto en estos experimentos sociales de Facebook.

Solo cuando se bajó del auto, le dijo a la sexy joven que estaba siendo grabada por una cámara escondida, ella se alejó avergonzada. Este video de Facebook tiene más de 20 millones de reproducciones.