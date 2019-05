Tortuga protagoniza un accidente de tránsito y destroza el parabrisas de un auto

Un curioso accidente se suscitó en una ciudad estadounidense, el hecho se viralizó en Facebook luego de darse a conocer que el protagonista y culpable del accidente sería nada menos que una tortuga.

El incidente ocurrió el pasado martes en una de las autopista cercanas al Lago Busbee, en Conway. Al parecer la tortuga habría sido impactada en un primer momento por las llantas de un auto que se encontraba adelante de John Gardner, conductor del vehículo afectado. Luego del golpe, el reptil salió volando hasta que llegó al parabrisas del desafortunado muchacho.

El animal se estrelló con tal fuerza que casi destruyó completamente la luna de vidrio templado del auto y dejó muy confundido al conductor, que no podía comprender lo que había pasado.

Quien hizo publico el accidente en Facebook fue la jefa de Gardner, a quien este avisó luego del hecho. “Voy a llegar tarde… pero no me vas a creer, he tomado fotos”, le escribió el hombre.

“Claro que te creo, pero voy a necesitar ver esas fotos”, fue lo que le dijo Sharon Vaught a su empleado luego de enterarse los pormenores del suceso.

El post con las fotos ha llegado a ser compartido por más de 32 mil usuarios en Facebook.