Soñó que su 'novio' la engañaba, lo llamó y sucedió un hecho casi inusual

Mario Aguilar, influencer mexicano, protagonizó un divertido video de Facebook que ya tiene miles de visitas y reacciones. Los usuarios han quedado encantados con su nueva publicación.

Una mujer estaba muy agusto durmiendo y de pronto se levantó repentinamente; ella soñó que su novio la había engañado, lo llamó y ambos protagonizaron el viral del ‘año’ en Facebook.

Los dos tórtolos estaban discutiendo por el engaño un buen rato y de pronto la enamorada le dijo dónde se encontraba su chico. Él señaló que se encontraba en casa, pero como se ve en el video de Facebook esta no creyó.

Por eso le pidió que le pasara a su madre y así fue, la mamá contestó el teléfono. En el video de Facebook se ve el preciso momento que la enamorada habla con la progenitora.

La publicación ya llegó a más de 1500 reacciones. El video de Facebook tiene comentarios como: “El final es de oro, crees que va a pedir disculpas pero no se pone más brava por hacerle quedar mal”, “así me pondré si sueño que me engañas”.