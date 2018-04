¿Se tomó un selfie frente al espejo y detalle preocupó a investigadores?

La tecnología avanzó demasiado, cada vez hay más celulares con mucha modernidad y que se asemejan a las computadoras. Algunos personas creen que estos dispositivos captan cosas como la que te contaremos en esta historia de Facebook. Sigue leyendo.

En Estados Unidos, una mujer decidió tomarse una foto frente al espejo; después decidió compartirla en Facebook. Pero jamás imaginó que algunas personas le indiquen un hecho curioso.

Al parecer, en la fotografía se podía ver claramente una figura misteriosa a un lado y algo detrás de ella. En ese momento, según indicó en Facebook, Andrea se encontraba en la casa de sus padres, en Indiana.

“Mis padres viven en Albany, Indiana, y cada cierto tiempo voy a su casa a pasar unos días. Mi madre estaba en el trabajo y mi padre fue a comprar porque íbamos a preparar la cena. Me estaba preparando y pensé hacerme una fotografía para publicarla en Facebook, y así fue. Yo no pude ver nada al principio, hasta hace poco. Nunca me había pasado nada parecido, estoy bastante asustada”.

Ella explicó que sucesos curiosos siempre suceden en casa de sus padres y que deja de lado cualquier creencia sobre espectros sobrenaturales. La imagen de Facebook ha dejado mucho que desear.

La foto ha sido hasta examinada por los investigadores quienes tienen miles de dudas al respecto. Sobre el retrato de Facebook algunos usuarios indicaron que era una persona real; sin embargo por parte de la opinión contraria señalan que es un espíritu.

Como siempre te hacemos la pregunta: ¿real o falso? Tú tienes la última conclusión para esta pic de Facebook.