Se metió a nadar junto a tiburones y sufrió la peor experiencia de su vida

Un video de Facebook está asustando a los cibernautas en redes sociales, pues aseguran que no fue una buena decisión meterse al mar sabiendo que habían tiburones rondando el área. Sigue leyendo.

A esta mujer le importó poco las advertencias sobre la presencia de tiburones y decidió aventurarse en el mar, sólo la acompañaba su máscara acuática. En el video de Facebook se puede observar que se dirigía hacia una infraestructura enterrada en lo profundo.

Sin embargo, apareció un tiburón que se le acercó y de pronto la mordió en el brazo, esto ocasionó que ella escapara con mucha prisa hacia la orilla. El video de Facebook sorprendió a todos pues nunca esperaron el ataque del animal, pues pensaron que no sucedería nada.

La publicación fue hecha por la reconocida página de virales ‘Viralhog’, esta ya tiene más de 37 mil reproducciones en 8 horas y se espera que siga creciendo en Facebook con el paso de los días.

Finalmente, en la descripción del video de Facebook dice: ‘Solo porque los tiburones no suelen atacar, no significa que no lo harán’. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tu comentario.