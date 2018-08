Se emborrachó demasiado, llegó tarde e hizo algo insólito para no despertar a su esposa

Facebook Viral. Sabiendo lo que le esperaba, David McCallum, de Glasgow, Escocia, luego de una buena noche de fiesta y muchos tragos, lo único que quería era llegar a casa y descansar. Sin embargo, recordó que, si despertaba a su mujer, pasaría un buen rato entre gritos y reclamos antes de que pudiera dormir, así que decidió quedarse en el jardín.

La situación era un poco más complicada, pues David había discutido con Georgia Nisbet, su mujer, así que se salió de casa, se fue a beber y ya ni siquiera le contestó el teléfono, por lo que la chica más que enojada estaba preocupada.

Sin embargo, su angustia desapareció cuando descubrió a su ‘maridito’ profundamente dormido en la cama elástica del jardín.

La mujer publicó el video y comentó en Facebook, luego de salir hacia su trabajo y encontrarse con esta escena:

“Los chicos no se emborrachan, discuten con su novia y luego pierden las llaves de su casa. Esto podría hacerlos pasar una noche en la cama elástica. Qué sorpresa tuve cuando abrí las persianas esta mañana. Por lo menos él tuvo la cortesía de quitarse sus zapatos de fiesta”.

David no se quedó atrás y respondió: “salí del bautizo de mi hija, y luego me emborraché. Volví a las dos de la mañana y decidí dormir en la cama elástica en lugar de enfrentar la molestia de mi mujer. Algunas personas decían que era su culpa, pero definitivamente era mía. Debería haber venido a casa cuando me lo dijeron”.