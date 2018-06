Rusos preguntaron a hincha sobre su nacionalidad y se descontroló todo

Unos rusos fueron protagonistas de un viral que se compartió en las redes sociales. Ellos estaban muy alegres luego de la victoria de su equipo en el inicio del Mundial de Rusia 2018. La cantidad de compatriotas felices se puede ver por las calles. En el video de Facebook se nota a un grupo preguntarle a hincha por su nacionalidad.

Como se observa en Facebook el interrogado dijo que era de Perú. De inmediato uno de ellos no aguantó la emoción y comenzó a cantar con todos los fieles seguidores de la selección rusa. La euforia alborotó a todos los presentes y no paraban de corear algunos cánticos.

La publicación fue hecha por la página llamada ‘peruano que se respeta’ y ya tiene más de 95 mil reproducciones por parte de los cibernautas. Al final todos como hermanos siguieron alentando a sus cuadros. El video de Facebook muestra algunos comentarios de los usuarios.

Las reacciones han superado los 4 mil y la cantidad de compartidos están por encima de mil. “Qué buenos son los rusos, son muy hospitalarios en su mundial. Yo estuve allí y me recibieron de la mejor manera. Qué pena que Perú no siga más, me hubiese gustado pasar más tiempo conociendo ese bello país”, indicó una mujer.

Te dejamos con las mejores imágenes de este video de Facebook que ya dio la vuelta en las principales páginas de Internet.