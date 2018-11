Puso de referencia a Kim Kardashian en su currículum y ahora le llueven trabajos.

Esta es la curiosa historia de Chris Sumlin, un joven que se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de que pusiera como referencia a Kim Kardashian en su currículum vitae.

Sumlin, quien buscaba trabajo en el mundo del espectáculo, decidió incluir en sus ‘logros’ que la socialité le había deseado suerte en Twitter mientras buscaba trabajo. Agregó que tuit de la estrella obtuvo más de 17 mil reacciones en la red social.

“Agregué a mi hoja de vida que Kim Kardashian me había dado retuit y ya he reservado tres entrevistas de trabajo. La influencia de esta mujer me está ayudando”, en su cuenta de Facebook.

Aunque el joven ha trabajado en empresas como Fox y ha hecho pasantías en los Premios BET 2015 y ‘The Tonight Show’, el hecho de que la empresaria lo haya reposteado tuvo más peso y ha sido su salvación. Hoy le llueven propuestas de trabajo.

Cabe resaltar que Kim Kardashian volvió a dar retuit a la publicación y le contestó con un mensaje: “¡Buena suerte! Espero que consigas los trabajos!”