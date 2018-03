Preparó una broma pesada para su hermanito, pero ocurrió todo lo contrario

Quien ha sido hermano mayor y no le ha jugado una broma pesada al más pequeño no ha tenido una vida plena, sin duda. Se trata de un momento muy íntimo de los hermanos que siempre, ambos, recordarán. Aquí presentamos una broma de Facebook que prometía, pero no salió como se esperaba.

La hermana mayor aparece en la sala con un recipiente con agua, ella promete enseñarle a su hermano cómo lograr que el agua desaparezca y para ello debe mantenerlo cerca del techo para que el agua sea absorbida.

El menor, atento, escucha la explicación de su hermana y presto sigue las instrucciones: con el palo de una escoba mantiene el recipiente junto al techo, lo que obviamente le demanda un gran esfuerzo. La hermana se aleja y el menor se da cuenta que ha sido timado. Lo que ocurre después logró que este video de Facebook sea viral.

Lo previsible era que, al pequeño, cansado, se le cayera el recipiente y se mojara por completo, pero sucedió algo inaudito, por demás extraño: dejó caer a propósito la vasija y con el pulso de un mago o la suerte de los iluminados logró que ni una sola gota cayera y tomó el recipiente con ambas manos.

Por supuesto que la hermana lanzó un grito de sorpresa y el hermano, que realizó una proeza, no dejaba de sonreír. Es por ello que este video casero es viral en Facebook. Mira las imágenes y compártelas con tus contactos y amigos en las redes sociales.