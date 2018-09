Policía controla el tráfico con peculiares pasos de baile y se viraliza en redes

Conquistó las redes sociales gracias a su peculiar manera de controlar el tráfico en las congestionadas calles de Bhubaneswar, en Odisha, un estado en el este de la India.

Se trata de Pratap Chandra Khandelwal, un guardia local de 33 años, quien se ha viralizado en Facebook por sus pegajosos movimientos mientras realiza su trabajo.

“Transmito mi mensaje a través de movimientos de baile. Inicialmente, las personas no obedecían las reglas, pero con mi estilo, las personas se sentían atraídas y empezaban a obedecerlas”, refirió el uniformado al portal ANI.

En medio de autos, motos lineales y mototaxis, Pratap Chandra destaca por su llamativa forma de promover las normas de tránsito. El clip, grabado por un transeúnte, ya superó las diez mil reproducciones en esta plataforma social, donde no dejan de aplaudirlo por su iniciativa.

Bhubaneswar, la ciudad donde vive el protagonista de este viral, es conocida como el centro de los templos. Incluye un gran número de monumentos importantes, desde complejos antiguos como el de Lingaraja a las pequeñas capillas que recubren el Bindu Sagar.

#WATCH: Pratap Chandra Khandwal, a 33-year-old home guard who is currently deployed as traffic police personnel in #Odisha's Bhubaneswar controls traffic by his dance moves. pic.twitter.com/BniV7svk6M

ANI