Pidió dinero a una mujer, ella no tenía efectivo y mendigo la sorprendió con detalle

Un vagabundo sorprendió a una mujer. Ella conducía un lujoso coche y se detuvo por la luz roja; al parecer todo esto sucedió en un país del medio oriente. La muchacha muy amable atendió al mendigo y bajó la luna de su carro; sin embargo, no tenía monedas. El video de Facebook te mostrará el final.

Debido a que ella solo maneja tarjetas, no pudo entregarle nada al hombre. Sin embargo, el sujeto no se quedó atrás. Desde uno de sus bolsos, que recolectó en una de sus aventuras, sacó un ‘Point of Sale’ (POS) y todos se quedaron sin palabras como se ve en el video de Facebook.

Lo más llamativo es que estaba funcionando. No cabe duda de que el anciano estaba preparado para cualquier cosa con tal de llevarse efectivo. Todos ‘estallaron’ de la risa; sin embargo, el indigente muy serio pensó que la idea era buena.

La publicación fue hecha por la página llamada ‘Memes como el Perú’ y ya tiene más de 4 mil reproducciones en Facebook.

“Increíble manera de ir por la calle”, expresó un usuario de Facebook. Nadie acertó con el viral que veras a continuación, ya que nunca hemos podido ver ese tipo de cosas.