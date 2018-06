La verdad sobre el 'peruano' que le dijo 'veneca' a bella mujer

Un colombiano iba conduciendo su auto y se topó con una venezolana, después la llamó ‘veneca’. El sujeto jamás pensó en la respuesta contundente que haría la mujer y que, rápidamente, se compartió en Facebook.

La joven no esperó mucho tiempo para responder al individuo, que comenzó a seguirla. La ira de la muchacha se desató después de apodarla de esa forma. Este término no fue aceptado por la señorita. Sigue leyendo la nota de Facebook.

El hombre grababa con su celular todo el hecho y le dijo: “Una belleza así, seguro es veneca”. Este atributo no fue muy bien recibido, por eso la muchacha le aclaró su punto de vista sobre este asunto, tal como se ve en Facebook.

“Veneca no, venezolana, respeto porque yo con tu nacionalidad no me meto. Cuando quieras enamorar a una mujer, por lo menos apréndete su gentilicio. Es venezolana, yo no ofendo a la tuya. ¿A ti te gusta cuando los españoles les dicen a los sudamericanos ‘sudaca’? Respeto para que te respeten. Venezolana no veneca”, dijo la ofendida dama.

Después de esta enorme declaración, la joven siguió su rumbo ante la sorpresa del muchacho. A partir de ahora el acosador no seguirá calificando así a las personas de esa zona. El video de Facebook fue publicado por Michelle Marín y ya tiene miles de visualizaciones.

Ahora, escuchando muy bien la cinta de Facebook, no creemos que esta escena haya sucedido en Perú como cuentan en otras redes sociales. El acento del que toma el teléfono no es peruano. ¿Tú qué piensas?