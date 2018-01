Perro que 'marcha' con batallón de escolares causa sensación en México

Gran sensación ha causado entre los cibernautas de México un video que se ha convertido en todo un fenómeno viral en Facebook. El protagonista de las imágenes es un simpático perro callejero que bien podría ser considerado como el más patriota de todos los ejemplares de su especie. ¿La razón? Te la daremos a conocer en esta misma nota. Sigue leyendo para saber más.

El video viral de Facebook muestra a un entusiasmado perro ‘formando fila’ en medio de un batallón de escolares que se dispone a marchar. De fondo se escucha el redoblar de las tarolas de la banda de guerra, mientras los estudiantes marcan el paso antes de iniciar la marcha.

Como no podía ser de otra manera, el can no se queda atrás y también alista el paso levantando una de sus patas, imitando – muy a su manera – el movimiento de los escolares en los segundos previos al inicio del desfile.

En el momento en que los batallones empiezan la marcha, el ‘perro patriota’ también se echa a andar, y a pesar de que no está alineado con los escolares en las filas, prácticamente es considerado un miembro más de este singular ejército estudiantil.

Este video fue compartido en Facebook a mediados de septiembre de 2017, época del año en la que México celebró el día de su independencia. Mira las imágenes a continuación y no te olvides de compartirlas con todos tus amigos en las redes sociales. ¿Te interesó?