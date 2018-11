Perro no se despega de peluche durante la hora de lavado y hace reír a miles en redes sociales

En Facebook abundan los videos que demuestran la muy característica lealtad de los perros, animales que dan todo de sí a la hora de relacionarse con sus seres queridos. No obstante, se hizo viral el curioso clip protagonizado por Habs, un tierno can que demostró una gran preocupación al ver que su “mejor amigo” era lavado.

Según cuenta Jacqueline Estey, dueña del protagonista de la filmación, el peluche le pertenecía originalmente a ella, pero su mascota se llegó a encariñar tanto con el juguete que terminaron haciéndose prácticamente inseparables.

“Habs siempre ha sido inseparable con el oso. Le gusta llevarlo por toda la casa”, señaló la dueña del perro que viene haciendo reír a miles en Facebook. “Si lo coge, él te va a seguir hasta que se lo devuelvas”, añade.

Sin embargo, hace algunos días ocurrió algo que llamó su atención y que no dudó en registrar. Y es que el peluche necesitaba un urgente lavado, pero durante el proceso de enjabonado, el inocente Habs no pudo evitar preocuparse hasta el punto de mantenerse al lado del juguete hasta que este salga de la lavadora. La hilarante escena causó sensación en plataformas como Facebook y obtuvo miles de reproducciones.

my dog has a stuffed bear that he always hangs out with and he sat in front of the dryer the whole cycle just to make sure he would be okay