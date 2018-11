Perro espera sentado creyendo que una puerta de vidrio está cerrada y genera carcajadas entre usuarios

La curiosa escena protagonizada por un inocente perro que creyó que una puerta de vidrio estaba cerrada causó sensación entre los usuarios de Facebook. En algunos días, el clip logró superar los 770 mil ‘me gusta’ y fue reproducido más de 9 millones de veces.

El hecho, captado en la entrada del hogar de la usuaria Jensen Kendall, una ciudadana de Santa Rosa, California, Estados Unidos, fue publicado originalmente en Twitter, pero llegó posteriormente a Facebook y obtuvo una gran acogida.

Verás que la mascota de la mujer permanece sentado en la parte externa de su casa esperando a que le ‘abran’ la puerta. Según parece, el material transparente de esta confunde, y mucho, al animal.

“Constantemente cree que la puerta está cerrada, por lo que hay que pretender que la abrimos para que ingrese”, escribió la responsable de la grabación que se viralizó en redes sociales como Facebook.

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII