Perro enternece a todos por su forma de ver cómo dos conejos comen un pepino

Un video de Facebook ha dejado a los usuarios muy conmovidos, pues un perrito protagoniza un curioso momento junto a dos conejos. El dueños de los animales compartió el clip y ya tiene más de 2 millones de vistas.

¿Qué pasó?

Pues el can miraba como las dos liebres comían un pepino, mientras que él colocaba una cara muy tierna. El pobre cachorro puso una cara diciendo: “¿y para mí?”

En la grabación de Facebook podemos apreciar cómo los conejos no se detienen ningún segundo y devoran el vegetal sin casi ‘respirar’. Luego el can se acuesta y finaliza el contenido.

Algunos usuarios indican que el can no es vegano por eso no participa del banquete. Todos los comentarios hablan un poco sobre ese aspecto. La publicación fue hecha por la página llamada LADBible.

Internautas creen que el perro no es amigo de los conejos y por eso no interrumpe la comida de los pequeños. Te dejamos con la galería de Facebook sobre estos tres personajes.