Perro corretea a cachorro sin imaginar que sus amigos saldrían a defenderlo

Ver videos en Facebook de perros jugando con otros perros o persiguiendo gatos u otros animales no tardan en volverse viral porque conmueven a miles de usuarios en la red social. Como en este caso que en un video registró cuando un perro de raza “pug” correteó a un cachorro hasta la puerta de su casa y no imaginó que tendría que huir después que sus amigos salieran en defensa del pequeño can.

¿Qué se puede ver en el video de Facebook? La mayoría de usuarios que ha visto el clip audiovisual se queda con la divertida escena entre las mascotas. Sin embargo, si analizamos bien podríamos estar ante un momento de valentía grupal.

Si bien la escena es corta y en apenas 10 segundos no se podría entender todo lo que pasó entre los perros, lo poco que se puede ver da una idea de la situación que sucedió y quedó registrado para luego subirse como un video a Facebook.

Sucedió en México. Un cachorro salió de su casa y caminó por el callejón hasta la acera para divisar quiénes pasaban por la calle. Así fue que se cruzó en el camino de un “pug”, raza que se caracteriza por su hiperactividad y algunas veces por no llevarse bien con otros perros.

Fue entonces que el perro “pug” se echó a corretear al cachorro indefenso, que lo único que hizo fue regresar a toda marcha hacia su casa sintiendo que le pisaban los talones. El material audiovisual muestra que el cachorro logra entrar a su hogar y el pug se queda en la puerta.

Lo que no imaginó nadie. Ni el “pug” ni los millones de usuarios que han visto el video en Facebook es que los amigos del cachorro (otros perros de raza mestiza) saldrían en su defensa y en grupo comenzaron a corretear hacia la calle al “pug”.

La divertida escena ha provocado risas en Internet. La descripción que acompaña al clip dice “la importancia de tener amigos” y está decorado por emojis de caras sonrientes y corazones de colores.

El video de Facebook lleva pocos días y se volvió viral con 2.1 millones de reproducciones, 10 mil reacciones y 74 mil compartidas en los muros de la red social.