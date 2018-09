Encuentran a perro abandonado tras inundación y su reacción conmovió a todos en Internet

La conmovedora escena protagonizada por un perro que fue abandonado en su hogar tras las inundaciones por el huracán Florence se hizo viral en Facebook. El material superó el medio millón de reproducciones poco tiempo después de compartirse en la red social.

Según se dio a conocer, el perro se encontraba en las afueras de una casa de Lumberton, en Carolina del Norte, Estados Unidos, localidad en donde un río se desbordó.

El can fue encontrado por un grupo de rescate de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), quienes han venido poniendo a salvo una considerable cantidad de animales dejados de lado por sus dueños tras la llegada del fenómeno climático.

Como verás, el clip viral de Facebook inicia con el avistamiento del animal, quien terminó sorprendiendo a los rescatistas por su emocionante reacción tras darse cuenta de que iba a ser rescatado.

Caminando entre el agua estancada, el hombre encargado de tener el primer acercamiento se sienta junto al perro tratando de llamar su atención. Fueron necesarios solo algunos segundos para que el asustado can se acerque y le muestre que está tan necesitado de cariño como de protección.

“¡Rescatado! El equipo de rescate de PETA vio a este perro asustado y abandonado en Lumberton, Carolina del Norte, en la entrada de una casa inundada sin forma de escapar de las crecientes aguas del #HuracanFlorence y pudo llevarlo a un lugar seguro”, escribió la organización en la publicación de Facebook.

En solo algunos días, el registro superó el medio millón de reproducciones y las 22 mil reacciones. Asimismo, llegó a ser compartido más de 10 mil veces por los usuarios de Facebook.