Perrito se disfrazó de 'El Grinch' y desató ternura en millones de personas

UNILAD es una página que se caracteriza por publicar contenido realmente simpático. En esta oportunidad se puede ver cómo un can se viste de ‘El Grinch’ y desata ternura por increíble razón.

Él estaba comiendo helado, pero su rostro indicaba que no estaba muy contento con la Navidad. Su dueña quiso registrar el momento y compartirlo en sus redes sociales. Rápidamente ha causado gran revuelo en Facebook.

La cantidad de reproducciones superó el millón y miels de personas han expresado su preocupado y alegría. “Ese can no está feliz en ese lugar, no deberían hacerle eso”, expresó una usuaria.

“Me parece gracioso su disfraz, él ama la Navidad”, indicó otro internauta en el video de Facebook.

Más de 21 mil reacciones tiene este clip de Facebook y 20 mil veces compartido por parte de los internautas.