Perrito rescatado de las calles se convierte en uno de los primeros policías de su raza

Facebook Viral. Cooper es un astuto perrito de raza Staffordshire Bull Terrier también conocido como “Staffy”, que fue rescatado por la organización de bienestar animal RSPCA tras encontrarse deambulando en las calles. Él tiene dos años de edad y se ha convertido en el primer perro policía de su raza en Reino Unido.

El can ha ayudado junto a su compañero humano, el agente de la policía Tim Moss, a decomisar mucho dinero de drogas, incluidas heroína y cocaína.

“Cooper estaba en las calles, fue recogido por la RSPCA y estuvo con ellos durante siete meses. Es una historia increíble. Un día estuvo en las perreras y ahora es un cachorro policía. Lo he tenido desde marzo de 2018 y se unió a la fuerza al mes siguiente”, indicó el efectivo que acompaña al cachorro.

Sin duda alguna, este perrito está rompiendo con todos los estereotipos negativos que las personas suelen tener sobre la raza. Por otra parte, para Moss, Cooper es uno de los mejores perros de la policía en todo el condado.

El perrito se ha ganado el corazón de más de una persona, y se ha convertido en toda una celebridad local, incluso suelen invitarlo a realizar visitas escolares y a ser partícipe de diversas reuniones.

Moss y Cooper han formado una excelente relación. El perrito no es considerado solamente un compañero de trabajo, él es un animal de compañía que además ha sido acogido por toda la familia del agente.

La historia de Cooper demuestra una vez más que sin importar todos los pensamientos negativos que se tienen sobre ciertas razas, el comportamiento de un perro depende en gran medida de la crianza que se le brinde.

What has PD Cooper been up to today only another interview and photo shoot

He’s turning into a little celebrity this one is for @Caters_News. Looking forward to seeing PD Cooper story going global @StaffsPolicepic.twitter.com/jD14iHWmnz