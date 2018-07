Padres hacen llorar a sus hijas tras quitarles el celular y enseñarles a tejer

Dos muchachas protagonizaron un increíble viral en Internet. Al inicio de la grabación se puede apreciar a las pequeñas llorando descontroladamente. En la descripción del video de Facebook se lee que ambas fueron despojadas de sus celulares. Luego de eso les enseñaron a hilar.

En un primer momento se nota a la menor de las niñas quebrarse sin ningún reparo; sin embargo, la mayor parece reírse de las bromas de sus padres. La madre estaba agarrando los utensilios para bordar y enseñar el procedimiento como se ve en la grabación de Facebook.

Después de unos minutos la niña le pide a la mamá una corrección no tan prolongada como el tiempo que toma tejer. Esto desató la sonrisa de todos. Por otro lado, la más pequeña sigue sin hacer ningún reclamo y su llanto es más conmovedor.

Al parecer esto sucedió en México, el papá decidió compartir la anécdota como una forma de criar a sus hijos. El clip ya tiene más de 200 mil reproducciones.

Cientos de usuarios demostraron que en años anteriores no había aparatos electrónicos en su vida y era muy beneficioso para el cerebro. “Más padres así, ¿que no se dan cuenta que estamos creando personas pegadas al celular? No saben hacer nada, no quieren aprender y aparte dejan pronto la escuela”, sentenció un cibernauta. La ‘hora cero web’ fue la encargada de colgar esta nota en Facebook.