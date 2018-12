Obligan a luchador a cortarse el cabello para participar en competencia y el final conmueve a todos

Un estudiante de secundaria del sur de New Jersey, Estados Unidos, se vio obligado a cortarse sus dreads justo antes de un combate de lucha grecorromana, luego de que un árbitro lo reprendiera por su peinado. El momento quedó registrado en video y ha generado polémica entre los miles de usuarios de Facebook.

Andrew Johnson estaba a punto de competir en la categoría de 120 libras de la división de Buena Regional High School de lucha grecorromana. Cuando estaba listo para pelear, el árbitro, a quien han identificado con el nombre de Alan Maloney, le dijo al adolescente que no podía pelear con sus dreads debajo de su gorra.

Presuntamente le dio a Johnson dos opciones: cortarse el pelo o perder el partido. Un video del incidente compartido a través de Facebook y que ha generado polémica entre los cibernautas muestra que el atleta optó por el primero y que ganó el partido en tiempo extra. A pesar de su victoria, Johnson parecía molesto.

Después de que el video se volvió viral, Mike Frankel, un reportero del canal SNJ Today que grabó el incidente, contó que los entrenadores discutieron con el árbitro durante varios minutos. Esto lo llevó a iniciar el reloj de lesiones, y solo entonces Johnson aceptó quitarse la gorra y cortarse el cabello.

Ni Buena Regional High School ni la Asociación de Escuelas Interescolares del Estado de New Jersey, que administró la competencia, se han manifestado respecto a lo ocurrido. Las imágenes han generado la polémica entre los usuarios de Facebook.

No está claro cuáles fueron las reglas exactas con respecto a la preparación de los luchadores de la escuela secundaria en esa competencia. Pero si el peinado no estaba permitido, los organizadores probablemente habrían informado a Johnson y sus entrenadores al comienzo de la temporada, dijeron desde Yahoo Sports.

Además, la Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias , que escribe las reglas para la mayoría de los deportes de escuelas secundarias en los Estados Unidos, establece que el “cabello trenzado que no es abrasivo” solo debe “estar contenido en una cubierta legal para el cabello” si es Más de lo que permiten las reglas.

La escena registrada en video fue compartida a través de Facebook y tiene más de 11 millones de reproducciones y ha sido compartida en más de 9.000 ocasiones por los cibernautas. Algunas se mostraron a favor de la actitud tomada por el joven, que pese a tener que cortarse su cabellera continuo participando de la pelea.

Epitome of a team player ⬇️



A referee wouldn't allow Andrew Johnson of Buena @brhschiefs to wrestle with a cover over his dreadlocks. It was either an impromptu haircut, or a forfeit. Johnson chose the haircut, then won by sudden victory in OT to help spark Buena to a win. pic.twitter.com/f6JidKNKoI