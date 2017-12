México: novia llegó en moto a su boda por culpa del tráfico vehicular

A inicios de diciembre, una novia protagonizó una singular y enriquecedora historia que tuvo un final más que feliz. El hecho ocurrió en el estado de Oaxaca, en México, y se convirtió en todo un fenómeno viral en Facebook, tanto así que ya ha traspasado fronteras.

La protagonista del video, una mujer llamada Alma Santiago, se iba a casar a las 11 am en la catedral de su ciudad, pero cuando estaba en camino a la iglesia se encontró con un serio y delicado escollo: el tráfico vehicular.

Sin saber qué hacer y con la desesperación a cuestas porque ya faltaba poco para la hora de inicio de la ceremonia, la novia aceptó la sugerencia que le hizo uno de sus primos, quien le recomendó que se fuera en una moto. Después de ser rechazada por varios motociclistas que trabajaban para empresas privadas, felizmente uno de buen corazón accedió y así la flamante novia pudo sortear el tráfico pesado para llegar a tiempo a la iglesia.

En otro video divulgado en Facebook, la mujer contó cómo fueron los momentos tensos que le tocó atravesar cuando no encontraba una moto para ir a la boda.

“No me importaba si se me manchaba el vestido, o si se quemaba con el tubo de escape. Luego, los policías de Palacio de Gobierno no me querían dejar pasar y la gente les gritaba que me dejaran pasar porque me iba a casar”, indicó la novia.

Como era de esperarse, la mujer, acompañada de su esposo, expresó su deseo de conocer al buen hombre que tuvo la gentileza de llevarla hasta la iglesia en la moto.

“Saludos al chavo, quisiéramos saber quién es para agradecerle, pues sin él esto no sería posible”, indicó.

