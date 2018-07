Novia lanzó el bouquet y sus amigas reaccionaron de la forma menos pensada

Facebook viral. En la celebración de una boda, es habitual que haya un momento en el que la novia lanza el bouquet a sus invitadas solteras, una costumbre que indica que la próxima en contraer nupcias será quien atrapa el ramo de flores.

Esto no siempre sucede, no obstante, un grupo de mujeres no quiso ‘correr el riesgo’ y en el momento en que una novia lanzó el bouquet sucedió lo impensado. El video de aquel momento se volvió viral en Facebook por la singular escena.

De acuerdo a las imágenes compartidas en Facebook, las invitadas se lucían muy entusiasmadas en los segundos previos al lanzamiento del ramo de flores por parte de la novia, pero en el instante en que el bouquet estuvo en el aire, todas corrieron despavoridas.

La novia, al percatarse de ello, solo atinó a reírse. La grabación sorprendió a los presentes y a miles de usuarios, quienes catalogaron el momento como divertido y original.

