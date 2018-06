Niñas cantaban Himno Nacional del Perú, pero curioso detalle las hizo muy populares en redes

Un video de Facebook obtuvo unos impresionantes números solo algunas horas después de compartirse. ¿El motivo? La curiosa forma en la que una niña cantó el Himno Nacional del Perú. ¿Qué pasó? Sigue leyendo y conoce todos los detalles de esta publicación que viene causando furor en la popular red social.

Como verás, el video de Facebook inicia mostrando a las pequeñas protagonistas mientras la conocida banda sonora del himno sonaba; sin embargo, una de ellas hizo algo que convirtió el registro en viral. Y es que de forma repentina, empezó a interpretar la canción de forma muy enérgica mientras sus demás compañeras no podían dejar de reír ante su accionar.

Según parece, una persona que estaba presente cuando todo ocurrió no pudo evitar dejar de prestar atención, por lo que no dudó en sacar su cámara para registrarlo todo; no obstante, es probable que nunca haya imaginado que el material terminaría haciéndose tan popular en Facebook.

Poco le importó a la niña estar rodeada de tanta gente. A ella solo le interesaba rendirle homenaje a su patria y a su icónico Himno Nacional. Y a pesar de atorarse en cierto momento por cantar tan fuerte, ella continuó con los cánticos a viva voz.

El final del video de Facebook es casi tan emocionante como el inicio, y es que la pequeña culminó su interpretación con un agudo y muy potente “¡Viva el Perú!”.

Sin dudas, una curiosa pero muy emocionante filmación que demuestra que el patriotismo no se ha perdido del todo en la niñez peruana. ¿Opinas lo mismo?

Mira a continuación la publicación de Facebook que, hasta el momento, ha superado las 260 mil reproducciones: