Mujer regañó a su perro y el animal 'respondió' de esta forma

Una mujer se hizo un ‘selfie’ acostada en su cama, de pronto enfocó a su perro y este tuvo una actitud que no gustó nada a su dueña. Después de unos segundos se puede apreciar cómo la chica le pide al can que no ladre. El can tuvo una respuesta curiosa que se viralizó en Facebook.

El cachorro miró a la cámara y saltó para jalar del pelo de la joven. Rápidamente el dolor se apoderó de la señorita quien dijo: “suelta, suelta”. El increíble clip de Facebook muestra que el cachorro estaba jugando.

Muchas veces los animales no entienden lo que sucede y parece que este estaba muy joven, por eso sus ganas de jugar eran intensas. Esperemos que la dama no haya tenido una reacción desfavorable.

La publicación de Facebook fue hecha por la página llamada La favorita Radio Network y ya tiene más de 58 mil reproducciones.

Te dejamos con todo el video que ha dado la vuelta al mundo por la increíble reacción del pequeño amigo.