Joven quiso posar como modelo subiéndose a elefante y termina arrepintiéndose por inesperada reacción del animal

El desafortunado final que tuvo una joven tras intentar posar como una modelo la convirtió en la protagonista de un hilarante clip que se viralizó rápidamente en redes sociales como Facebook. El material acumula miles de reproducciones y cientos de ocurrentes comentarios entre los usuarios de la popular plataforma.

El video, registrado en una localidad turística, nos deja ser parte del preciso instante en el que la señorita se anima a subirse a la trompa de un elefante que parece estar acostumbrado a este tipo de actividades.

El hecho es supervisado por un guía turístico que cuida del animal y que parece tenerlo bajo control, pero que desafortunadamente no llega a prever la inesperada reacción del mamífero que se haría viral en Facebook.

Y es que tras cargar a la mujer, quien intentó inmortalizar la escena posando como si fuera una modelo, el elefante decide lanzarla violentamente por el aire.

La joven termina cayendo estrepitosamente en el agua y originando las carcajadas de algunos testigos de la escena. Uno de ellos logró grabarlo todo y no dudó en compartirlo en redes sociales como Facebook.

El clip obtuvo gran popularidad en Internet y, en cuestión de horas, logró superar las 200 mil reproducciones y las 5 mil reacciones.

“¡Eso es! Defiende tus derechos elefante”, “bien hecho por el elefante, no es cargadera de nadie” o “esto me hace recordar lo mucho que me gustan los elefantes”, fueron algunos de los comentarios que dejó el video viral en Facebook.