Mujer graba el sonido que emite un girasol y el resultado 'eriza' la piel

La protagonista de este video de Facebook decidió compartir un hecho curioso: el hermoso sonido que hace un girasol. La planta es parte de su hogar, pues la tiene bien cuidada en el patio trasero de su casa.

Al escuchar la grabación de Facebook parece que hay una música de fondo, pero no, no es así y no es un montaje, se trata del ruido que realiza. ¿Cómo es posible? La doctora Mónica Gagliano es la responsable de esta investigación de la ‘mano’ con la Universidad de Australia.

En este estudio, la profesional concluye que las plantas emiten y además reaccionan a ciertos sonidos externos. Entre tantos análisis se determinó que estos organismos pueden emanar una resonancia particular.

Además de grabarlo, superpuso el sonido que emitió la planta y escuchó a través del micrófono para que todos pudieran oír el fenómeno que descubría. Sin embargo, más allá de tratarse esta melodía como un hallazgo, el estruendo es tan profundo y hermoso que parece un efecto celestial.

Ella misma comentó: “escuché la hermosa melodía que emanaba de la vibración del girasol. Y también aseguró que es el resultado de una potente “vibración de Gaia”. Este un estudio científico que nos hace ver más allá de la ciencia.

Es tan impresionante el video que ha conseguido miles de reproducciones en Facebook. Verlo y oírlo puede abrir una ventana del alma que desconocemos.