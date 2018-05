Mujer fue grabada llorando y la razón te dejará totalmente sorprendido

Una página de Facebook se ha viralizado de forma contundente por mostrar un video donde se observa a una mujer llorando. En la grabación apreciamos lo que ella dio como razón para su lamento.

Al inicio del video de Facebook dos amigos fueron a una discoteca, luego de una noche de fiesta una señorita comenzó a llorar descontroladamente. La compañera comenzó a grabarla y el final sorprendió a todos.

La pregunta que se le formuló fue: amiga, ¿por qué lloras? La chica respondió con una frase contundente: porque tengo hambre. El video de Facebook dejó en ‘shock’ a millones de usuarios.

La publicación de Facebook fue hecha por la conocida red de virales llamada ‘Memeflix’, el clip ya tiene más de 800 mil reproducciones. La cantidad de reacciones ha llegado a 17 mil.

Un comentario de Facebook entristeció a todos. Una usuaria escribió: “Yo tuve una vez una amiga que una noche se puso así, llorando por qué le dio hambre, ciertamente andaba ebria, todas reímos hasta que ella dijo: es que no he comido bien desde ayer, mis papás no tienen dinero”.

Te dejamos con las principales imágenes del viral de Facebook más llamativo de Internet.