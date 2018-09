Mujer compró boleto de avión y al subir se lleva esta impensada sorpresa

Una mujer que viajaba por avión desde Palembang, ciudad de Indonesia, hacia Yakarta, capital del país, se llevó una gran sorpresa al descubrir que su asiento no existía. Se trata de Satwika Ika, una pasajera que se convirtió de forma inesperada en la protagonista de una historia que se hizo viral tras compartirse en “Facebook”.

Ocurre que el ticket de embarque que la aerolínea le había otorgado, luego de hacer la respectiva compra, indicaba que su asiento era el 35F, pero al subir al avión descubrió que la última fila era la 34.

Inmediatamente pidió ayuda a las azafatas, quienes, según dijo la propia protagonista de la publicación viral de Facebook, la ubicaron en un asiento de la última fila, pero no pudo ocuparlo puesto que ya estaba reservado para otro pasajero. Posteriormente, pudieron encontrar un asiento que estaba libre.

Se dio a conocer que, increíblemente, la mujer no fue la única afectada por esta situación. Y es que una pareja que viajaba con su hijo pasó exactamente por lo mismo: buscaban sus asientos en la inexistente fila 35.

What’s more infuriating than your average double-booking mishap by budget airlines? How about being assigned a seat that doesn't even exist?https://t.co/HYYofWus77