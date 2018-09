Mientras periodista “lucha” contra huracán, pasa lo que nadie imagina

El video de Facebook, que se popularizó en ese país en las últimas horas, muestra al meteorólogo teniendo grandes dificultades para mantenerse de pie y evitar que los fuertes vientos del huracán Florence lo arrastraran.

El periodista muestra unas condiciones completamente desfavorables, pero luego de unos segundos, dos hombres aparecen en escena detrás de él caminando. No parecen verse afectados por los fuertes vientos que está reportando el meteorólogo.

Este video de CNN capturó ese momento y recogió algunas reacciones de las personas que lo calificaron de “dramático” y señaló que el Canal del Clima defendió a su reportero asegurando que él trata de sostenerse en pie sobre pasto mojado, mientras los dos hombres caminan sobre concreto; además, que luego de reportar hasta la madrugada estaba realmente exhausto.

Entre tanto, algunas personas recordaron otros momentos similares que han visto en las noticias estadounidenses y que consideraron como una manipulación de los medios.

Pese a que este video de Facebook hace que el huracán no parezca grave, la realidad es que la tormenta ha desplegado su furia en la costa atlántica de Estados Unidos con fuertes vientos y lluvias torrenciales que dejaron varios muertos y “catastróficas” inundaciones con cientos de personas atrapadas, que equipos de rescate buscan socorrer.

“Mucha gente que piensa que la tormenta ha caído, aún no se ha enfrentado a su amenaza”, subrayó el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, quien advirtió también que los ríos en el interior del estado pronto se desbordarían debido a la lluvia.

Florence “descarga cantidades épicas de lluvia. […] Sepan que el agua sube rápidamente en todas partes, incluso en lugares que normalmente no sufren inundaciones”, advirtió el mandatario.

“No vuelvan a sus casas hasta que pase la tormenta y les den el visto bueno”, dijo Cooper a los residentes evacuados en los últimos días.

Las operaciones de rescate continúan, con dificultades porque muchos caminos siguen aún cortados, explicó.

