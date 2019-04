México: Fanático de Marvel fallece poco antes de ver Avengers Endgame y sus amigos le rinden un emocionante homenaje

En los ultimos días ha incrementado la expectativa y emoción principalmente de los jóvenes por la última película del Universo Cinematográfico de Marvel, Avengers Endgame, film que se estrenó el pasado jueves 25 de abril y que ha congregado gran cantidad de personas ansiosas de observar cómo concluye la fase 3 de la saga. Igual pasó en muchos países de latinoamérica, incluyendo México, donde ocurrió un lamentable caso que fue difundido en Facebook.

Un joven fanático mexicano, quien había planeado ir a ver el estreno con su grupo de amigos, falleció inesperadamente en un accidente automovilístico un día antes del tan esperado estreno. La noticia devastó a familiares a amigos de Chuy, como lo llamaban sus más allegados.

Sin embargo, sus amigos no podían dejar de tenerlo presente en lo que hubiera sido un día muy especial e importante para él. Así que decidieron ‘llevarlo’ al estreno.

A modo de tributo sus amigos hasta compraron una entrada, para que el fallecido pueda tener su sitio en el estreno. Los muchachos colocaron un polo con el símbolo de los Vengadores y una flor blanca.

Las fotos, publicadas por Jazmín Ochoa, una de las mejores amigas del fallecido, han emocionado a muchos usuarios de Facebook y fanáticos de los superhéroes de Stan Lee. La muchacha incluso publicó un sentido mensaje en la plataforma:

“Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías, te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estas más pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente,tus ilusiones se quedan aquí. Te echaremos de menos, ya no habrá mas risas,más burlas,más bromas. El tiempo perdido en la línea ya no sera igual, ya no estarás para escucharme cada que ando triste, ni cantarás conmigo, gracias por todo, nadie podrá llenar el lugar que dejaste entre nosotros, te amamos amigo, beso al cielo”, escribió la joven.