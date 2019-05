México: dueño de un restaurante genera indignación tras negarse a atender a una pareja homosexual por ir 'de la mano'

Un nuevo caso de discriminación hacia personas homosexuales se suscitó en México pocos días atrás y el hecho ha generado mucha indignación entre los usuarios de Facebook, quienes han expresado su rechazo a este tipo de conductas.

A pesar que el hecho se suscitó el pasado 28 de abril, se ha vuelto popular en las últimas horas tras ser publicado el video en el que se interviene al protagonista del lamentable suceso, un comerciante mexicano dueño de un restaurante de tacos.

Según la denuncia en Facebook realizada por Ruben Veliz Lugo, el incidente ocurrió en el local de comida “Pozole y Tacos regios” alrededor de las 5 de la tarde.

“Los actos de discriminación de cualquier tipo no pueden quedar en silencio y deben ser denunciados. Les pido de favor compartan mi historia y hagamos consciencia en que cada ser humano tenemos los mismos derecho ya sea por nuestras ideologías, color de piel, condiciones físicas, nuestra religión, partido político o preferencia sexual. Ayudemos hacer más unidos y un mundo mejor”, escribió el implicado.

La pareja homosexual habría ingresado tomada de la mano, junto a un acompañante. En el local se encontraban algunas personas así que el grupo se sentó en una de las mesas vacías. Sin embargo, pocos minutos después recibieron la visita del dueño del local, quien se paró junto a ellos y los invitó a salir del lugar.

“Comprendo lo de ustedes y no soy homofóbico pero por lo que andan haciendo ustedes no les puedo dar servicio”, dijo el dueño del local. Al señor no le habría gustado la inocente ‘demostración de amor’ de los muchachos al sujetarse de las manos.

El hecho no quedó ahí, la pareja regresó al lugar acompañados de un oficial de la policía, quienes increparon al señor por su comportamiento y lo acusaron de discriminación pero al no poder hacer nada procedieron a realizar la denuncia.